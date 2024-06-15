Лейбл Ольги Бузовой хочет отсудить полмиллиона рублей у небольшого ночного клуба

Лейбл Ольги Бузовой Archer music prod подал в суд на ночной клуб «Цех» в Колпино за нарушение авторских прав. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Лейбл еще полгода назад обратил внимание на деятельность небольшого ночного клуба. В заведении были найдены пиратские записи с выступлений исполнителей.

Истец намерен отсудить у владельца заведения 500 000 рублей. По информации от источника, в отношении «Цеха» уже возбудили уголовное дело за незаконное использование фонограмм участников лейбла.

Ранее мы писали, что Ольга Бузова раскритиковала поведение Николая Баскова на премии МУЗ-ТВ. Во время выступления певец напомнил коллеге о недавнем скандале после ее концерта в Уфе.

Также стало известно, почему Полина Гагарина перестала употреблять спиртное. По словам певицы, она отказалась от алкоголя, когда шел девятый сезон шоу «Голос», хотя до этого артистка пила только по праздникам или на вечеринках.