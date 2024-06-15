«Иногда лучше молчать»: Ольга Бузова жестко ответила Николаю Баскову после критики ее наряда

Ольга Бузова попала в очередной скандал на премии МУЗ-ТВ. Поющая ведущая поссорилась с Николаем Басковым, после чего выложила обращение к нему в своем Telegram-канале.

Николай Басков напомнил своей коллеге о недавнем скандале после ее выступления в Уфе в честь Дня Защиты детей. Ольга Бузова тогда вышла на сцену в откровенном кожаном боди, что многие поклонники посчитали неуместным.

На премии МУЗ-ТВ Басков еще раз затронул тему со сценическим костюмом звезды «Дома-2», после чего та выложила обращение к нему в соцсетях.

«Даже если у тебя микрофон в руках и если ты ведущий, то иногда лучше молчать, чем говорить», – прокомментировала артистка.

Также Ольга Бузова добавила, что очень расстроилась после того, как в очередной раз не забрала с собой ни одной награды.

«В этом году мы опять ничего не забрали, ни в одной номинации, но, кстати, я была номинирована только в одной. Конечно, это расстраивает», – поделилась знаменитость.

Ранее мы писали, что Анна Асти и Дима Билан стали лучшими исполнителями по версии премии МУЗ-ТВ.