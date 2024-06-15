Полина Гагарина перестала пить алкоголь: вот в чем причина

Полина Гагарина — обладательница красивой и стройной фигуры. Поп-звезда тщательно следит за питанием и занимается спортом. Вдобавок ко всему, артистка решила отказаться от употребления алкоголя.

Исполнительница хита «Спектакль окончен» выпивала иногда, по праздникам или на дискотеках. Но год назад она решила перестать употреблять спиртное. Гагарина посчитала, что так ей будет лучше.

Знаменитость отказалась от алкоголя, когда шел девятый сезон проекта «Голос».

«Девять лет я там сижу. Восемь из них пила, а на девятый бросила — и смотри-ка. А если без шуток — правда, классно, когда ты в ясности», — рассказала 37-летняя артистка в эфире шоу «Кстати» Гарику Харламову и Денису Дорохову.

Финалистка «Евровидения-2015» появилась в эфире шоу в лаконичном черном платье с эффектным вырезом в зоне декольте. Кажется, что Полина стала еще стройнее.

Ранее продюсер и шоумен Сергей Дворцов высказался о грядущем концерте певицы Полины Гагариной в «Лужниках».