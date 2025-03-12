«Легко только на картинке»: жена Малинина раскрыла секрет крепкого брака

Жена Александра Малинина заявила, что в их браке запрет на оскорбления. Эмма поделилась секретом семейной жизни в соцсети.

Эмма и Александр узаконили отношения в 1990 году, и супругам удалось сохранить любовь спустя много лет. По словам Малининой, брак — «это работа двух людей». Важно видеть в партнере положительные черты, идти на компромиссы и не оскорблять друг друга во время ссор.

«Легко только на картинке. Конечно, у всех бывают какие-то размолвки, конфликты, но ни в коем случае нельзя оскорблять друг друга. Никогда. И семья всегда должна быть в приоритете. А пары, которые забывают об этом, тем самым останавливают энергию любви», — высказалась жена артиста.

Малинина посоветовала переводить конфликт в шутку, особенно если он возник из-за бытовых вопросов.

Также Эмма считает, что не стоит ограничивать свободу партнера, поскольку каждому нужно саморазвитие.

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