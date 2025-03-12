Раскрыта сумма, которую SHAMAN может потратить на свадьбу и платье для Мизулиной

Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, рассекретил роман с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной и спровоцировал слухи о предстоящей свадьбе. По мнению организатора свадеб Натальи Волковой, торжество может обойтись в 15-20 миллионов рублей.

«При условии, что пара не захочет приглашать огромное количество гостей и их будет около 100. Платье для Екатерины обойдется от 300 тысяч рублей. Не стоит забывать, что для популярных артистов многие позиции выходят по бартеру», - пояснила эксперт в беседе с Абзацем.

По ее словам, многие агентства готовы в рекламных целях абсолютно бесплатно организовать торжество для публичных людей. При этом Дронову и Мизулиной в любом случае придется оплатить аренду площадки, оборудования, автомобиль и напитки.

Как отметила Волкова Ярослав может захотеть оформить свадьбу в традиционном русском стиле, но все равно это будет сделано с современными трендами. В частности, традиции с караваем уже давно потеряли актуальность.

При этом заказчики практически всегда просят концертную программу с живой музыкой, букет невесты и первый танец.

Ранее Ярослав Дронов рассказал, как балует Екатерину Мизулину и дорогих для себя женщин. По мнению певца, самое важное — внимание. SHAMAN считает лучшими цветы и подарки «без повода» и просто спонтанные звонки. На вопрос о том, кому он подарил цветы на 8 Марта, артист ответил кратко: «кому надо».