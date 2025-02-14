Александр Малинин опубликовал архивный кадр с женой в честь годовщины свадьбы. Певец трогательно обратился к супруге в соцсети.

13 февраля Эмма и Александр отметили 35-летие со дня свадьбы. В честь этого события певец поделился черно-белым снимком с супругой и назвал ее «самой хозяйственной, красивой, чудесной и неповторимой».

«Дорогая моя, с 35-й годовщиной тебя. Желаю нам с тобой всегда жить в счастье и понимании, верной любви и благополучии. Пусть наша семья не знает бед и обид. Пусть нам все удается. Пусть любовь наша всегда крепкой и искренней остается. Люблю тебя!» — высказался артист.