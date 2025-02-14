НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 14 февраля 2025, 12:52
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Александр Малинин опубликовал архивный кадр с женой в честь годовщины свадьбы

Александр Малинин опубликовал архивный кадр с женой в честь годовщины свадьбы

© Starface.ru

Александр Малинин опубликовал архивный кадр с женой в честь годовщины свадьбы. Певец трогательно обратился к супруге в соцсети.

13 февраля Эмма и Александр отметили 35-летие со дня свадьбы. В честь этого события певец поделился черно-белым снимком с супругой и назвал ее «самой хозяйственной, красивой, чудесной и неповторимой».

«Дорогая моя, с 35-й годовщиной тебя. Желаю нам с тобой всегда жить в счастье и понимании, верной любви и благополучии. Пусть наша семья не знает бед и обид. Пусть нам все удается. Пусть любовь наша всегда крепкой и искренней остается. Люблю тебя!» — высказался артист.

Александр Малинин опубликовал архивный кадр с женой в честь годовщины свадьбы

© Скриншот фото, Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Эмма прокомментировала обращение мужа и поблагодарила его за прожитые годы.

«Люблю тебя! Благодарю за любовь и преданность», — заявила жена Александра.

К слову, фолловеры с восторгом отреагировали на архивный снимок и присоединились к поздравлениям.

«Красивая пара! Счастья, здоровья и долгих лет совместной жизни», — написали поклонники.

Ранее продюсер рассказал о гонорарах 66-летнего Александра Малинина. Подробности читайте в материале сайта «Страсти».

Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
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