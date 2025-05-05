Возлюбленная Тимати Валентина рассекретила беременность, показав фигуру на пляже
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Возлюбленная рэпера Тимати подтвердила новости о беременности. Валентина Иванова пыталась скрывать свое положение, но в итоге все же решила показать округлившийся живот.
Информация о скором пополнении в семье артиста появилась в апреле. Валентина отказывалась комментировать слухи, но благодаря маме Тимати фанаты убедились, что девушка все же беременна. Симона засняла модель на отдыхе и продемонстрировала ее изменившуюся фигуру. Вероятно, после этого Иванова решила, что скрывать беременность больше нет смысла.
В личном блоге она разместила видео, в котором позировала на пляже и гладила свой живот. При этом никакими подробностями она делиться не стала. Предположительно, Иванова находится уже на позднем сроке беременности.
Напомним, что у Тимати уже есть два ребенка. Дочь Алису от него родила Алена Шишкова, а сына Ратмира — Анастасия Решетова. Примечательно, что на этих моделях рэпер не был женат и расставался с ними после того, как появлялись дети.
Ранее возлюбленная Тимати Валентина Иванова кардинально сменила имидж.