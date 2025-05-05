Возлюбленная Тимати Валентина рассекретила беременность, показав фигуру на пляже

Возлюбленная рэпера Тимати подтвердила новости о беременности. Валентина Иванова пыталась скрывать свое положение, но в итоге все же решила показать округлившийся живот.

Информация о скором пополнении в семье артиста появилась в апреле. Валентина отказывалась комментировать слухи, но благодаря маме Тимати фанаты убедились, что девушка все же беременна. Симона засняла модель на отдыхе и продемонстрировала ее изменившуюся фигуру. Вероятно, после этого Иванова решила, что скрывать беременность больше нет смысла.

В личном блоге она разместила видео, в котором позировала на пляже и гладила свой живот. При этом никакими подробностями она делиться не стала. Предположительно, Иванова находится уже на позднем сроке беременности.