«Ну и какая она не колдунья?!»: Ида Галич раскрыла, на концерт какой певицы пойдет сразу после родов

34-летняя Ида Галич наслаждается второй беременностью – блогер через несколько месяцев станет мамой дочери. Телеведущая ведет активный образ жизни, она выходит в свет и даже успела побывать в Антарктиде. Звезда уже планирует, чем будет заниматься после родов – Ида собирается посетить концерт Надежды Кадышевой.

Блогер рассказала, что купила билеты на концерт народной артистки, который состоится в конце августа. Ида надеется к тому времени восстановиться после родов.

«Песни ансамбля «Золотое Кольцо» я любила еще до всеобщей истерики, но искренне радуюсь, что любимая Надежда сейчас снова в ТОПе! Ну и какая она не колдунья?!» — написала Галич в своем Telegram-канале.

От первого брака с Аланом Басиевым у Иды есть сын Леон. Супруги расстались после рождения ребенка. Сейчас Галич беременна от возлюбленного Олега Ледвича, с которым она собирается расписаться после родов.

Ранее знаменитость похвасталась прессом на пятом месяце беременности. Ида не прекращает заниматься йогой и стретчингом.