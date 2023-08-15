Лечиться отказался: названа предварительная причина смерти Андрея Николаева

15 августа стало известно о смерти народного артиста РСФСР Андрея Николаева. Массовый зритель знает его как клоуна Андрюшу. Возможной причиной смерти звезды является перитонит и некроз желчного пузыря. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

12 августа Андрею Николаеву диагностировали механическую желтуху в острой стадии. Медики настаивали на экстренном хирургическом вмешательстве, но артист не желал ложиться на операцию. Патология усугубила состояние знаменитости всего за три дня и спровоцировала отказ внутренних органов.

Андрей Николаев умер на 86 году жизни. Напомним, в 1976 году он начал преподавать в ГИТИСе на кафедре режиссеров эстрады. Николаев стал единственным в СССР обладателем «Золотой маски Грока». Это главный цирковой приз.

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