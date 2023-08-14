Экс-супруга Александра Домогарова Ирина Гуненкова умерла от рака в 60 лет. Об этом сообщает издание kp.ru со ссылкой на личный блог сына актера.

В соцсети наследник Домогарова рассказал о смерти родительницы. Выяснилось, что тяжелобольная Ирина скончалась дома «в кругу семьи и самых близких людей».

«Моя самая Любимая, мое Сердце, моя Любовь. Мамочка ушла сегодня утром», — поделился болью Домогаров.

В беседе с изданием StarHit Александр подтвердил новость о кончине экс-супруги. Скорбящий артист объявил в личном блоге «режим молчания».

Известно, что прощание с Ириной состоится 15 августа в Церкви Троицы Живоначальной.

Напомним, несколько месяцев назад актер рассекретил недуг Гуненковой. По словам знаменитости, он и его сын вели отчаянную борьбу за жизнь Ирины.

Ранее сообщалось, что на 98-м году жизни умерла народная артистка СССР Вера Васильева.