Состояние близко к крайне тяжелому: журналисты сделали первое фото Паши Техника в больнице

Появилось первое фото рэпера Паши Техника из больницы в Таиланде. Его опубликовал Telegram-канал Mash. Артист по-прежнему находится без сознания.

На кадре, который разместил в Сети источник, Техник лежит на больничной койке, подключенный к множеству приборов. Уточняется, что состояние Паши близко к крайне тяжелому. Врачи подозревают, что у рэпера развилась бактериальная пневмония.

На данный момент, чтобы поддерживать жизнь россиянина, его подключили к ИВЛ и ЭКМО. Предположительно, у него полиорганная недостаточность и септический шок. По мнению бывшей жены рэпера, его лечили не теми антибиотиками, из-за чего состояние и стало критическим.

Отметим, что у Паши Техника были проблемы с алкоголем и наркотиками. Mash выяснил, что артист жаловался на судорожные припадки с потерей сознания. Несколько раз ему вызывали скорую помощь, но от полноценного лечения он отказывался.

Ранее Лука Сафронов предположил, что Паша Техник отравился сосисками.