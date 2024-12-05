Актрисе Ларисе Голубкиной назначили курс химиотерапии, чтобы добиться ремиссии. У нее прошли болевые синдромы из-за рака. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, медики отметили улучшение в состоянии Голубкиной, которой присвоен паллиативный статус и которая передвигается только на инвалидной коляске. Ей посоветовали пройти курс химиотерапии, чтобы нейтрализовать оставшиеся раковые клетки.

Напомним, 10 лет назад ей поставили диагноз «макроглобулинемия Вальдестрема» — вялотекущее, медленно развивающееся заболевание опухолевой природы, протекающее с поражением костного мозга.

На данный момент представители актрисы не комментировали новость о ее состоянии.

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