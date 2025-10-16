Лариса Лужина раскритиковала отказавшуюся от русского языка Барбару Брыльску. Об этом сообщает «Абзац».

Барбара Брыльска давно не проживает в России. Актриса осудила СВО и отказалась от русского языка. В беседе с журналистами она попросила общаться с ней на польском.

Лариса Лужина раскритиковала коллегу и ее игру в «Иронии судьбы». По мнению артистки, Барбара была неубедительна в роли, принесшей ей известность.

«Не хочет признавать язык – пусть не признает. Всем все равно. Пусть говорит на своем польском. Она мне была несимпатична, когда еще снималась в «Иронии судьбы». У меня определенное к ней отношение. Она даже в том фильме неубедительна, я ей не поверила», — высказалась знаменитость.

