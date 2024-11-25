Суд отказался отпускать из СИЗО курьера, которая забрала деньги Ларисы Долиной

В Мосгорсуде рассмотрели апелляционную жалобу курьера Анжелы Цырульниковой, которая забрала деньги певицы Ларисы Долиной и перевела мошенникам. Ее отказались отпускать из СИЗО.

Об этом сообщает РЕН ТВ.

Цырульникова просила назначить меру пресечения, которая не была бы связана с арестом. Но суд отклонил е жалобу.

Курьер пробудет в СИЗО минимум до января. Арест продлили 29 октября.

Напомним, квартиру Долиной купили за 112 млн рублей. Певица получила деньги, а потом перевела неизвестным, лишившись средств. Артистка передала часть средств через курьера – 53-летнюю женщину задержали в течение суток после того, как стало известно об афере с квартирой исполнительницы. Сама обвиняемая заявляла, что забрать сумку с деньгами ее попросили аферисты. Они якобы обещали ей встречу со знаменитостью накануне дня рождения и просили помочь.

Новой владелицей квартиры Долиной является Полина Лурье. Она будет добиваться мирового соглашения с певицей.