«Погрешения простит ей Бог»: Лариса Лужина высказалась о личной жизни Светланы Светличной

Лариса Лужина рассказала о личной жизни Светличной и ее отношениях с мужем. Об этом сообщает aif.ru.

Актриса Лариса Лужина высказала соболезнования в связи со смертью коллеги Светланы Светличной. Она призналась, что некоторое время дружила с артисткой и даже была вхожа в ее семью.

«Я в гостях у неё бывала, когда ее муж Володенька Ивашов был еще жив. Я знала и их сына Олежку хорошо. Знаю второго сына Алешу. Знаю и Ольгу, его жену. Хочется пожелать Алеше, чтобы у них все было благополучно. Я очень соболезную Алеше, что ушла мама его из жизни», — рассказала она.

На вопрос журналистов о том, была ли верна Светличная своему супругу, Лужина отвечать отказалась.

«Насчет этого я говорить не хочу, все погрешения, вольно-невольно сделанные, пусть простит ей господь Бог. Все было в жизни, понимаете? И пусть эти погрешения отпустит ей господь. Пусть земля ей будет пухом», — заявила актриса.

Ранее мы писали о том, что внучка Светланы Светличной озвучила предсмертное желание актрисы.