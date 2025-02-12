Лариса Гузеева одной из первых приехала на прощание с актером Олегом Стриженовым

Лариса Гузеева одной из первых приехала на прощание с Олегом Стриженовым. Об этом сообщает «Жизнь».

12 февраля семья и коллеги Олега Стриженова собрались в храме Святителя Николая на Трех Горах, чтобы проводить его в последний путь. Одной из первых на траурную церемонию приехала Лариса Гузеева, которая едва сдерживала слезы.

Журналистам удалось пообщаться с семьей умершего. Так, Екатерина Стриженова отметила, что 95-летний артист застал при жизни внуков, а это, по ее мнению, — большое счастье.

«Зрители его любили. Он ушел, а все его роли с нами. Для нашей семьи он в первую очередь дедушка и любимый человек. Мало кому Бог дает возможность увидеть правнуков, но у него была такая возможность. Счастье — что он был в семье. Он в 95 лет говорил с каждой внучкой и спрашивал, что происходит», — высказалась знаменитость.

Напомним, Олег Стриженов ушел из жизни, перенеся ишемический инсульт. Его похоронят на Троекуровском кладбище.

Ранее плачущий сын Олега Стриженова рассказал о последней просьбе умирающего отца. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Владимир Машков назвал смерть артиста Стриженова огромной утратой для искусства.