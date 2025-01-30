Лариса Гузеева оценила новый имидж Леры Кудрявцевой на съемках шоу «Суперстар!». Телеведущая прокомментировала снимок коллеги в соцсети.

Лера Кудрявцева уже много лет ходит с узнаваемым каре, однако для съемок шоу решила проэкспериментировать с прической. Так, телеведущая предстала в образе в стиле 90-х, сделав мелкие кудри.

«Что-то хочется поменять, но не знаю что. Как думаете? Нарастить длинные? Подстричься покороче?» — обратилась знаменитость к подписчикам.

Фолловеры не оценили образ Леры, заявив, что он ее старит. Они посоветовали телеведущей вернуться к привычной прическе.

«Кудри возраст добавляют. Верните каре, это уже название прически — «Как у Леры Кудрявцевой». Мастера бесятся, потому что не все так умеют и не всем идет. Это уже тренд», — написали россияне.