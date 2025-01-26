«Ногу свело судорогой»: Лера Кудрявцева рассказала, почему не занимается спортом

Телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что все ее попытки заняться спортом заканчиваются проблемами со здоровьем. Она рассказала, что регулярно покупает абонементы в спортзал, но больше одного раза на занятиях не появляется.

«Раньше всегда покупала абонемент в спорт зал. За год появлялась там один раз. Каждый раз перлась туда с энтузиазмом и каждый раз заканчивался каким-то косяком. Один раз записалась на акваэробику, так усердно занималась и решила, что готова ногу на шпагат растянуть. В итоге ногу свело судорогой и меня вытаскивали три инструктора», - разоткровенничалась 53-летняя Кудрявцева в своем Telegram-канале.

Она также вспомнила, что после занятий в тренажерном зале не смогла разогнуться несмотря на то, что просила инструктора дать ей минимальную нагрузку.

«Итог - вышла оттуда буквой Г, спина не могла разогнуться», - заключила Лера.

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева составила список из десяти пунктов с недостатками, которые можно отнести к ней. Она не стала ничего утаивать и честно призналась, что курит и матерится, а также может не церемониться с раздражающим ее человеком.