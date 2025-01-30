«Дико расстроена»: Ксения Бородина сообщила о пропаже дорогостоящего украшения

Телеведущая Ксения Бородина заявила о пропаже кулона Cartier с бриллиантами. Знаменитость рассказала об инциденте в соцсети.

На днях у телеведущей была фотосессия, во время которой ее попросили снять все украшения. Ксения сняла с себя аксессуары, в том числе и подвеску Cartier, и положила в салфетку. Однако после съемки Бородина ее не обнаружила. Знаменитость не скрывает, что расстроена из-за пропажи.

«Все было убрано в салфетки. Для меня это бред, но тем не менее. А сегодня утром я обнаружила, что у меня нет цепочки с бриллиантом. Очень красивая. В Cartier покупала года четыре назад. В итоге все кольца на месте, все на месте, а единственное, что потерялась в этих салфетках – этот бриллиантик», — пожаловалась Ксения.

Бородина обратилась к подруге, которая организовывала съемку. Обыскав помещение, она так и не смогла найти украшение. Также телеведущая делала «народный заговор», но и это не помогло.

«Я дико расстроена. Сегодня встречались по поводу организации свадьбы, а я сижу и ничего не слышу. Со мной редко происходят подобные истории. Но тут я сильно расстроилась, очень обидно. Вещь была и ценная, и дорогая, и классная», — заявила она.

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