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НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 19 марта 2024, 10:13
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Блогер Давид Манукян купил китайскую машину за 9 млн рублей для будущей семьи

Блогер Давид Манукян купил китайскую машину за 9 млн рублей для будущей семьи

© Starface.ru

Блогер Давид Манукян купил китайскую машину за 9 млн рублей для будущей семьи. Экс-возлюбленный Ольги Бузовой рассказал о покупке в личном блоге.

В марте 2024 года Давид отметил 31-летие. В честь этого события он купил себе дорогой подарок. Речь идет про китайскую машину за 9 млн рублей.

«Есть стереотип, что китайские машины плохие, но я решил рискнуть, потому что знаю: эта тачка сделана на тысячу процентов», — высказался Давид.

Артист надеется, что машина станет полезной для его семьи. В личном блоге он показал салон авто и представил, где будут сидеть жена, дочь и сыновья.

«Тут сидят два пацана, а сзади — наша принцесса, которая все оттуда видит и контролирует», — рассказал Манукян.

Блогер Давид Манукян купил китайскую машину за 9 млн рублей для будущей семьи

© Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Ранее сообщалось о том, что Давид Манукян признался в чувствах к экс-возлюбленной Ольге Бузовой. Подробности смотрите в этой новости.

Также мы писали о том, что Константин Хабенский не мечтал стать художественным руководителем МХТ Чехова.

Источник: Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
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