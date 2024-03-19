Блогер Давид Манукян купил китайскую машину за 9 млн рублей для будущей семьи. Экс-возлюбленный Ольги Бузовой рассказал о покупке в личном блоге.

В марте 2024 года Давид отметил 31-летие. В честь этого события он купил себе дорогой подарок. Речь идет про китайскую машину за 9 млн рублей.

«Есть стереотип, что китайские машины плохие, но я решил рискнуть, потому что знаю: эта тачка сделана на тысячу процентов», — высказался Давид.

Артист надеется, что машина станет полезной для его семьи. В личном блоге он показал салон авто и представил, где будут сидеть жена, дочь и сыновья.

«Тут сидят два пацана, а сзади — наша принцесса, которая все оттуда видит и контролирует», — рассказал Манукян.