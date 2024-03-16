«Мамочка»: дочь покойной Юлии Началовой довела до слез ее поклонников

Ровно пять лет назад ушла из жизни знаменитая певица Юлия Началова. В годовщину смерти ее 17-летняя дочь решила показать поклонникам, с чего начался творческий путь артистки.

Вера Алдонина опубликовала в соцсетях трогательный видеоролик с матерью. Началова впервые вышла на сцену в пять лет. Ее дебют состоялся в местной филармонии. После победы в конкурсе «Утренняя звезда» Юлия начала свою карьеру в шоу-бизнесе.

17-летняя Вера подписала видео одним словом: «Мамочка». Пользователи Сети стали оставлять под постом свои соболезнования.

«Наша Юля, мы помним!», «Как прекрасно, что есть продолжение у Юленьки», «Вера, держись, мы будем всегда помнить твою маму! Она у тебя была прекрасной», – комментируют фанаты.

Напомним, Юлию Началову увезли в больницу прямо с репетиции. Певица скончалась через неделю после госпитализации. Известно, что у исполнительницы были осложнения от подагры и системной красной волчанки. Причиной смерти Началовой стал сепсис.

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