«Превращайте свои недостатки в достоинства»: Татьяна Буланова рассказала, как вести себя на свидании

Звезда 90-х Татьяна Буланова дала интервью Елене Ханге для платформы «Смотрим». Знаменитости пообщались на тему отношений. Певица поделилась личным опытом, а также дала совет, как вести себя на первом свидании.

По мнению исполнительницы, в этом дела крайне важно вести себя спокойно и не нервничать. Кроме того, необходимо быть искренним со своим партнером и не играть на публику. А имеющиеся у каждого недостатки превращать во время общения в достоинства.

«Будьте собой, не пытайтесь изобразить что-то из себя, превращайте свои недостатки в достоинства. Не нравлюсь такой, какая есть? Ну и пожалуйста, ты знаешь, где дверь», — заявила 55-летняя артистка.

Сейчас Буланова счастлива в браке с молодым мужем Валерием. По словам певицы, она живет со своим супругом душа в душу.

Ранее известная российская исполнительница рассказала, что заставляет ее плакать. Оказалось, что Татьяна не может сдержать слез при прослушивании песни Юрия Антонова.