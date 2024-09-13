Лариса Долина не пришла на суд по делу о ее московской квартире

Народная артистка РФ Лариса Долина не пришла на суд по делу о ее квартире в Москве. Об этом пишет Российская газета.

Уточняется, что процесс, в котором принимают участие Долина и новая владелица жилья звезды Полина Лурье, начался сегодня в Хамовническом районном суде Москвы.

Напомним, Лариса Долина стала жертвой мошенников, которые представившись сотрудниками правоохранительных органов, продали ее квартиру настоящему покупателю по заниженной стоимости. Позже они смогли забрать 200 миллионов рублей выручки с продажи и перевели деньги на криптокошельки.

Позднее Долина эмоционально высказалась после обмана мошенников.

Также Долина рассказала о жесткости матери и доверии в отношениях с дочерью.