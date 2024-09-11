«Была жестким человеком»: Долина рассказала об отношениях с матерью и своей дочерью

Певица Лариса Долина рассказала о жесткости матери и доверительных отношениях с дочерью, а также внучкой. Звезда в беседе с изданием PROZVEZD призналась, что очень рада общению с близкими.

Как оказалось, исполнительница хита «Погода в доме» всем делится с родными, а они с ней. У самой Ларисы в детстве таких отношений с мамой не было.

«У меня с моей мамой было все с точностью наоборот. Мама была жестким человеком. Сколько себя помню, я никогда не могла ничего ей рассказать и ничем поделиться. И мне хотелось, чтобы в отношениях с моей дочерью было все по-другому. Я с самого начала старалась наладить между нами доверие», – поделилась артистка.

Звезда отметила, что для нее семья является обоюдной работой. Она делала все, чтобы стать дочери подругой.

«И у меня это получилось. Лина все обо мне знает, и я о ней знаю все. Сашку мы тоже воспитываем в подобном ключе. И я вам скажу, что она уже начала делиться с нами своими секретиками. Это меня, конечно, не может не радовать», – призналась певица.

Ранее мы писали о том, какое заявление сделала Лариса Долина после обмана мошенников. Звезда написала в соцсетях, что может лишиться всех материальных благ, но главное останется с ней.

Также известно, кого подозревают в романе с Ларисой Долиной.