«Можно лишить меня всех материальных благ»: Долина эмоционально высказалась после обмана мошенников

Обманутая мошенниками Лариса Долина заявила, что ее могут лишить всех материальных благ, но никто не сможет лишить ее голоса. 68-летняя певица обратилась к публике и вызвала восхищение у коллег.

Знаменитость долгое время не высказывалась после инцидента с мошенниками. Напомним, что исполнительница хита «Погода в доме» потеряла 200 млн рублей и недвижимость из-за злоумышленников. Сейчас этим делом разбираются в суде.

Сама же звезда старается сохранять позитивный настрой. Она опубликовала пост, где поделилась своими эмоциями.

«Мой голос — мой жизненный стимул, моя сила, главная составляющая, мой выход во вселенную и мое обращение к тем, то готов меня слушать. Мой голос — мое достояние, нутро, моя главная мотивация выходить на сцену… можно лишить меня всех материальных благ, но никто не лишит моего голоса! Бог дал! Бог взял!» — поделилась артистка.

Коллеги и фанаты поддержали певицу в комментариях. А Екатерина Стриженова отметила, что голос Долиной восхищает, поражает, возвышает, волнует и радует.

Поклонники же отметили, что Лариса Александровна сменила имидж. Они написали, что она много лет является не только потрясающей певицей, но и эффектной женщиной.

Ранее мы писали о том, что новая владелица квартиры Долиной оказалась дочкой топ-менеджера IT-холдинга.