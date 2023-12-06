Лариса Долина не послушалась врачей и улетела на гастроли

68-летняя певица Лариса Долина отправилась на гастроли, несмотря на рекомендации врачей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Артистка публично сообщила о своем заболевании на концерте в Москве. Она регулярно отлучалась за кулисы, чтобы запить лекарства. Долина не могла нормально выступать из-за сильной простуды.

Дочь Долиной рассказала, что певица брала с собой медиков на концерт, чтобы те следили за ее состоянием и помогли прийти в себя после каждой песни.

Болезнь могла помешать шоу в честь 50-летия творчества артистки. Но Долина решила испытать удачу — она отыграла концерт и поехала гастролировать дальше.

Ранее мы писали, что с самого начала концерта артистки в Москве зрители заметили, что певица часто отлучается за кулисы. В это время музыканты заполняли паузы инструментальными проигрышами. Когда певица в очередной раз вернулась на сцену, то объяснила происходящее своим плохим самочувствием.

Напомним, Лариса Долина назвала дочь Юлии Началовой достойной мамы в ее 17 день рождения. Подробности смотрите в этой статье.