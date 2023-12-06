68-летняя певица Лариса Долина публично сообщила о своем заболевании. Об этом информирует Kp.ru.

В Москве состоялся концерт, посвященный 50-летию творческой деятельности Долиной. С самого начала мероприятия зрители заметили, что певица часто отлучается за кулисы. В это время музыканты заполняли паузы инструментальными проигрышами. Когда артистка в очередной раз вернулась на сцену, то объяснила происходящее.

Как выяснилось, концерт был на грани срыва: Долина серьезно заболела. «Накануне я заболела, но решила не отменять концерт. Вы готовы ждать, пока я буду бегать за кулисы, и врач будет заливать в меня лекарства?» — обратилась знаменитость к зрителям.

К слову, публика поддержала певицу. Долина отлучалась за кулисы лишь тогда, когда голос начинал выдавать хрипотцу.

Для праздничного вечера Долина выбрала голубой брючный костюм.

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