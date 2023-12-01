«Абсолютно взрослая»: Лариса Долина высказалась о дочери Юлии Началовой в ее день рождения

Певица Лариса Долина обратилась к дочери покойной коллеги и подруги Юлии Началовой в ее день рождения. Звезда джаза отметила, что крестница стала совсем взрослой и достойной своей мамы.

1 декабря Вера Алдонина отмечает 17-летие и вот уже пятый год с ней нет матери. Началова скончалась в 2019 году, и это стало тяжелым ударом для ее еще совсем маленькой дочери. Но рядом оказались близкие, в том числе крестная Лариса Александровна. После смерти подруги Долина стала во всем помогать Вере, поддерживать. В важный для нее день певица посвятила ей целый пост, в котором передала всю свою любовь.

Артистка отметила, что Алдонина стала уже совсем взрослой. Она самодостаточная и знающая, чего хочет от жизни. Долина не сомневается, что дочь Началовой добьется небывалого успеха, ведь она так сильно похожа на свою маму.

«Добрая, умная, талантливая, очень креативная и отзывчивая. Достойна своей мамы», - написала вокалистка.

Лариса Александровна также подчеркнула, что уже сейчас Вера задумывается о будущей профессии. Она мечтает стать артисткой мюзикла. Сама крестная мама ее в этом поддерживает, но понимает все ее сомнения, поэтому не давит.

«Всегда рядом, всегда помогу, можешь смело опираться на мое плечо, девочка моя!» - обратилась к Алдониной Долина.

Ранее дочь Юлии Началовой рассказала о последних неделях жизни певицы.