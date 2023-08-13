Ладе Дэнс не подходит обычная программа реабилитации: врачи ищут способы поставить певицу на ноги

Врачам Лады Дэнс приходится в срочном порядке создавать комплекс специальных упражнений, в том числе на тренажерах, для певицы. Дело в том, что артистке нужна индивидуальная программа по восстановлению после ДТП. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Недавно Ладе Дэнс провели еще одну операцию. После хирургического вмешательства 56-летней знаменитости необходим полный мимический покой. Сейчас она не может передвигаться без чьей-либо помощи и практически перестала говорить.

Несмотря на это, как утверждает менеджер артистки, медики дают весьма положительные прогнозы. По мнению врачей, индивидуальная программа реабилитации поможет Ладе встать на ноги. Только вот результаты будут не так скоро, как хотелось бы.

Ранее мы писали, что транспортная компания предложила Ладе Дэнс решить вопрос с аварией без суда. В качестве компенсации певице готовы заплатить шесть миллионов рублей.