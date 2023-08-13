Стало известно, почему Лада Дэнс теперь не может разговаривать

Пострадавшая на днях в автомобильной аварии певица Лада Дэнс вновь перенесла операцию.

Директор знаменитости Сергей Пудовкин отметил, что состояние певицы не позволяет ей делать видео, общаться или давать какие-либо комментарии. Это связано с очередной достаточно тонкой и сложной работой лицевой хирургии. На данный момент Ладе Дэнс необходима мимическая неподвижность.

По его словам, врачи делают хорошие прогнозы, а артистка сохраняет оптимизм. Однако вскоре ей предстоит болезненная реабилитация, которая будет длиться не одну неделю, передают «Известия».

Пудовкин добавил, что в день аварии Лада Дэнс, видимо, была на адреналине и шоке. Позвонив, она сказала: «Сережа, ты не волнуйся. Да, я еду в больницу, но всё будет хорошо, мы еще потанцуем».

Ранее мы писали, что о певице Ладе Дэнс снимут программу на ТВ.