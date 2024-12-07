L'one рассказал о неожиданной встрече с Тимати после двухлетних судебных разбирательств

L'one рассказал о неожиданной встрече с Тимати после его ухода из Black Star.

Рэпер вспомнил о скандальном уходе из лейбла и о том, что ему даже пришлось подать иск на Тимати в день его рождения. Оказалось, что Левану Горозии пришлось в суде бороться за право выступать под личным псевдонимом L’One после. И лишь спустя два года судебных разбирательств певцу все же удалось добиться своего. Однако после скандальных разборок его взаимоотношения заметно ухудшились с Тимати.

Леван признался, что ему всегда было интересно, как же отреагирует на исполнитель хита «Не сходи с ума», когда они встретятся друг с другом. По словам Горозии, он не знал, поздороваются ли с ним или отвернутся.

Однако неожиданная встреча все же произошла, причем не где-нибудь на концерте, а в стенах бизнес-зала аэропорта.

«Вот недавно было у нас какое-то пересечение неловкое, как мне кажется, для него. В аэропорту… Он сидел с друзьями за соседним столом. Были такими веселыми, а потом резко замолчали. Сделали вид, что не знакомы. Нас развела жизнь. Не знаю, как к этому относиться. Наверное, так, как относятся к потере друзей, товарищей», — вспомнил рэпер в YouTube-шоу «50 вопросов».

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