Модель Анастасия Решетова призналась, что занимается теннисом для стройности. Об этом стало известно из соцсетей.

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати регулярно хвастается перед подписчиками стройной фигурой. Один из поклонников Решетовой спросил у нее, как модели удается сохранять идеальную форму.

Девушка ответила, что секрет в регулярных занятиях спортом.

«Теннис два раза в неделю, тренировки в зале с небольшим весом (два-три раза в неделю и отдельно стретчинг два раза в неделю)», — объяснила она.

Также Решетова призналась, что принимает комплекс витаминов, состоящий из аминокислот. А вот протеиновые батончики она порекомендовала исключить из рациона.

Напомним, Анастасия Решетова с 2014 по 2020 год состояла в отношениях с рэпером Тимати. Вместе они воспитывали сына Ратмира.

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