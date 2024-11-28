Модель Анастасия Решетова призналась, что занимается теннисом для стройности
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Модель Анастасия Решетова призналась, что занимается теннисом для стройности. Об этом стало известно из соцсетей.
Бывшая возлюбленная рэпера Тимати регулярно хвастается перед подписчиками стройной фигурой. Один из поклонников Решетовой спросил у нее, как модели удается сохранять идеальную форму.
Девушка ответила, что секрет в регулярных занятиях спортом.
«Теннис два раза в неделю, тренировки в зале с небольшим весом (два-три раза в неделю и отдельно стретчинг два раза в неделю)», — объяснила она.
Также Решетова призналась, что принимает комплекс витаминов, состоящий из аминокислот. А вот протеиновые батончики она порекомендовала исключить из рациона.
Напомним, Анастасия Решетова с 2014 по 2020 год состояла в отношениях с рэпером Тимати. Вместе они воспитывали сына Ратмира.
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