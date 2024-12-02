Тимати сделал себе подарок за 65 млн рублей: что купил рэпер

Рэпер Тимати похвастался новым приобретением. Он устроил шоппинг и купил картину за 65 млн рублей.

По признанию бизнесмена, он не смог удержаться от покупки, когда увидел вживую картину художника Олега Целкова «Ребенок с шариком». Он понял, что хочет забрать ее себе, и был готов отдать за это любые деньги. Так как полотно было выставлено на аукционе, цена была нефиксированная, поэтому Тимати пришлось предложить наибольшую сумму.

В итоге забрать картину рэпер смог за 578 тысяч евро, а это примерно 65 млн рублей.

«Знал, что этой возможности не упущу. Пришел, увидел, победил», - заявил Тимати.

В Сети рэпера поддержали немногие. Пользователи отметили, что артист сорит деньгами, поэтому осудили его.

Однако Тимати никогда не славился экономией. Он всегда тратил на свои увлечения большие суммы. В своих треках он неоднократно упоминал, что любит комфорт и жизнь в роскоши.

Ранее Тимати признался, что хочет приобрести новый автомобиль.