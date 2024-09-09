Квартиры, особняк, элитные автомобили: какое наследство оставил Александр Масляков

Легендарный телеведущий, руководитель Клуба веселых и находчивых (КВН) Александр Масляков ушел из жизни 8 сентября, оставив родственникам миллиардное наследство.

Как выяснил Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, в собственности у бессменного ведущего КВН значится особняк на Рублевском шоссе стоимостью около 600 миллионов рублей. Двухэтажный дом общей площадью 654 квадрата, оснащенный бассейном, сауной, тренажерным залом, семья приобрела в 2019 году почти за 380 миллионов рублей. Сейчас стоимость недвижимости в премиальном поселке Жуковка выросла примерно в два раза.

Помимо того, Масляков владел двумя квартирами в центре Москвы — на Смоленской набережной и Малом Новопесковском переулке.

В автопарке телеведущего есть элитные автомобили за десятки миллионов рублей. В частности, последние годы Масляков ездил на автомобиле Maybach с водителем. Также в распоряжении семьи есть минивэн KIA и Range Rover, записанные на жену Светлану. На всех автомобилях номера с буквами КВН.

Одним из важнейших активов семьи Масляковых является «Дом КВН» на Шереметьевской улице в Москве. Его генеральным директором значится жена Маслякова-младшего Ангелина. Она же руководит кафе, находящимся внутри центра, и магазином сувениров с символикой КВН.

Ранее сообщалось, что Александр Масляков, узнав о тяжелом заболевании, передал управление своей империей единственному сыну Александру Маслякову-младшему. С 2024 года наследник телеведущего является единственным владельцем ООО «ТТО АМИК» (телевизионное творческое объединение Александр Масляков и компания). Ему принадлежит 100% акций компании.

Напомним, Александр Масляков умер 8 сентября в окружении близких. Он страдал из-за неоперабельной опухоли в легких и последние дни жизни провел в отделении паллиативной помощи одной из московских больниц.