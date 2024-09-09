Кому достался КВН: кто будет управлять бизнес-империей Александра Маслякова

Бессменный ведущий Клуба веселых и находчивых (КВН) Александр Масляков, узнав о тяжелом заболевании, передал управление своей империей единственному сыну Александру Маслякову-младшему.

Как пишет Kp.ru, в начале 2024 года наследник телеведущего является единственным владельцем ООО «ТТО АМИК» (телевизионное творческое объединение Александр Масляков и компания).

Изначально учредителями компании значились – Масляков-старший, его супруга Светлана и сын Александр. Доля в уставном капитале Александра Васильевича составляла - 25,50 %, его жены - 24,50%, сына - 50%.

Но после болезни Маслякова-старшего доля Александра Маслякова-младшего в уставном капитале «АМИК» составила 100%.

При этом все дела сыну Масляков передал еще в 2022 году, когда медики диагностировали у него злокачественную опухоль.

Александр Масляков-младший занимает пост главного продюсера и генерального директора «АМИК», руководит и внутренними и внешними процессами.

Ранее стало известно, что Александр Масляков умер 8 сентября в окружении близких. Он страдал из-за неоперабельной опухоли в легких и последние жизни провел в отделении паллиативной помощи одной из московских больниц.