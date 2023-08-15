Квартиру умершего «Иванушки» Яковлева в центре Москвы забрал банк из-за долгов

Квартиру умершего солиста группы «Иванушки International» Олега Яковлева забрал банк из-за долгов. Об этом сообщает издание Teleprogramma.pro.

По информации источника, певец владел недвижимостью в Москве, Черногории и Болгарии. Поскольку Яковлев не был женат и не имел наследников, то большая часть имущества досталась его другу Роману Радову и племяннице. При этом 4-комнатную квартиру Олега в центре столицы забрал банк из-за долгов по ипотеке. При жизни Яковлев не успел выплатить всю сумму, поэтому недвижимость была изъята.

Напомним, 47-летний артист скончался в 2017 году. Многие его знакомые утверждают, что Олег имел проблемы с алкоголем.

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