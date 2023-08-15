Певица МакSим призналась, что потеряла миллионы из-за алкогольной зависимости. Исполнительница хита «Знаешь ли ты» поделилась откровением с изданием StarHit.

Марина Максимова считает, что не успела ничего серьезного «натворить» под действием алкоголя. Знаменитость с юмором заявила, что ей удалось избежать попадания в тюрьму. По словам артистки, спиртные напитки делали из нее мягкого и доброго человека, и многие пользовались этим в корыстных целях.

Оказывается, недоброжелатели подписывали различные соглашения с нетрезвой певицей. Это привело к тому, что на сегодняшний день Марина потеряла «значительные средства».

«Я потеряла миллионы, доверяя людям. Наделала ошибок. Причем этих людей я знала много лет, и сейчас их, конечно же, нет в моем окружении», — высказалась Максимова.

При этом артистка заявила, что отпустила ситуацию. Исполнительница хита «Знаешь ли ты» убеждена: она сама виновата в произошедшем инциденте.

Также знаменитость призналась: на сегодняшний день ей удалось избавиться от зависимости, и теперь алкоголь вызывает у нее только отвращение.

Ранее певица МакSим сообщила, что едва не осталась одна из-за вредной привычки. Подробности смотрите в этой статье.