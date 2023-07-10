Солист группы «Иванушки International» Андреев рассказал о пережитой трепанации черепа

На долю некоторых звезд шоу-бизнеса выпало множество испытаний и проблем со здоровьем, о которых они не стесняются говорить. В новом интервью для шоу «Во имя Святого Иоана Кронштадтского» солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев рассказал, что в далеком прошлом он находился на грани жизни и смерти.

По словам певца, в середине нулевых празднование его дня рождения едва не закончилось трагедией. Андреев перебрал с алкоголем и угодил в драку, во время которой он упал и ударился головой. После нескольких недель, проведенных в реанимации, врачи приняли решение о проведении трепанации черепа, чтобы удалить внутреннюю гематому.

«Трепанация — сложнейшая операция. Первые два-три года я не чувствовал запахи. Видимо, какой-то нерв был затронут», — цитирует The Voice высказывание Кирилла из нового интервью.

Андреев добавил: особенно трудным был этот период для его супруги. Когда певец лежал в больнице, внезапно заболел сын: новорожденный ребенок «покрылся коростой». К счастью, болезнь ребенка отступила, как только звездный отец пошел на поправку.

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