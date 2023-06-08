Кушанашвили заступился за Аллу Пугачеву и пристыдил Татьяну Васильеву за критику в ее адрес

Весной Татьяна Васильева дала весьма скандальное интервью Вячеславу Манучарову, в котором жестко высказалась о многих отечественных звездах. Больше всего досталось тем представителям шоу-бизнеса, которые предпочли уехать из страны. Так, под гнев актрисы попали Алла Пугачева и Максим Галкин*(Признан иноагентом на территории РФ). Но у Примадонны неожиданно нашелся защитник.

Отар Кушанашливи пристыдил Татьяну Григорьеву за ее публичные порицания певицы и заявил, что так делать не подобает. По его мнению, когда Пугачева была в России, все ей кланялись, не разгибаясь, а стоило уехать – как она тут же превратилась для всех в «обезьяну».

«Зачем Татьяна Васильева делает то, что делает? Про Пугачеву… Взялись пинать того, кто сказал вам: „Горите в аду!“ Посмотрите на саму Васильеву!» - возмутился журналист в авторском шоу «Каково?!».

Напомним, что на защиту Аллы Борисовны и ее мужа также вставала и Лайма Вайкуле. Артистка заявила, что Васильева не имела права оскорблять и в принципе обсуждать других людей. Она назвала это «некрасивым поступком».

А вот Ксении Собчак, по которой актриса тоже прошлась в интервью, пришлось отвечать за себя самой. За слова про ведьму телеведущая даже поблагодарила артистку, отметив, что подобное ей льстит. А вот остальное журналистка поспешила опровергнуть. По ее утверждению, Татьяна Григорьевна не сама отказалась от интервью с ней, а команда Ксении поспособствовала этому. Собчак заявила, что для беседы под камерами Васильева запросила 300 тысяч рублей, но она была не готова их заплатить. Однако после ее скандальных высказываний Манучарову она задумалась о том, чтобы провести с актрисой еще одни переговоры.