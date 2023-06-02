Лайма Вайкуле защитила Галкина* и заявила, что Васильева не имела права его оскорблять

На днях Татьяна Васильева дала новое интервью, которое до сих пор остается на слуху. В нем актриса поделилась мнением о судьбе Аллы Пугачевой и ее супруга. По словам Татьяны, певица — «глупая женщина», а юморист — «неполноценный муж». Узнав об этом, Лайма Вайкуле поспешила встать на защиту своих друзей.

В эфире шоу «И грянул Грэм» артистка заявила, что Васильева ничего не знает о Пугачевой и никогда с ней тесно не общалась, вот почему она не имела права оскорблять ее и Галкина* (признан иноагентом на территории РФ). Вайкуле резюмировала: «Некрасиво обсуждать людей».

«Ты же свечку не держала! Танечка, стань такой же популярной, как Алла, тогда посмотрим, у кого мозги работают, а у кого — нет», — цитирует StarHit новое интервью Лаймы.

Ранее Вайкуле раскрыла местонахождение Ротару и высказалась о ее конкуренции с Пугачевой. Подробности смотрите здесь.

*признан иноагентом на территории РФ