«Мы опешили»: Ксения Собчак назвала сумму, которую требовала Татьяна Васильева за интервью

На днях Татьяна Васильева дала интервью, которое до сих пор обсуждается в медийном пространстве. Во время откровенной беседы актриса раскритиковала не только Ксению Собчак, но и ее методы работы. По мнению Васильевой, журналистка специально провоцирует людей во время интервью и ведет себя бесчеловечно по отношению к собеседнику. Вот почему Татьяна отказалась сотрудничать с Собчак и назвала ее «ведьмой». Узнав о критике в свой адрес, Ксения не смогла промолчать.

Супруга Богомолова не стала отрицать: полтора года назад она действительно приглашала Васильеву на интервью. Однако тогда официальный представитель актрисы заявил, что Татьяна согласна это сделать за определенную сумму — за 300 тысяч рублей.

«Мы опешили, удивились и на этом переговоры интеллигентно прекратились», — цитирует Газета.Ru слова Ксении.

Также журналистка отреагировала на оскорбления Татьяны. По мнению Собчак, ведьма — «ведающая женщина», вот почему подобную характеристику она восприняла за комплимент.

«Главное, чтобы Васильева не призывала меня сжечь», — с юмором заявила Ксения.

Ранее Мария Миронова сообщила, что Васильева «говорила ложь за деньги на каналах». Высказывание актрисы читайте здесь.