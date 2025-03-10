Кушанашвили поддержал Настю Ивлееву и назвал ее «обаятельной тварюгой»

Российский шоумен и телеведущий Отар Кушанашвили рассказал о своем отношении к Насте Ивлеевой. По его словам, блогер любит деньги и представляет собой пример «доброй тварюги».

«Она все считает. Я видел по ней. Она сидела напротив меня и думала: „Так… Съемка уже четвертый час. $17 тысяч… Да, пора заканчивать. Отар!“ Я вижу по ней. Ну меркантильная. Такая тварюга обаятельная», — цитирует его Газета.Ru.

При этом Кушанашвили резко раскритиковал тех, кто после участия в «голой вечеринке» Ивлеевой решил сделать ее главной виновницей последовавшего скандала.

«Если вы сходили к ней на вечеринку и спихиваете на нее все — это трусость. Это уже спихивание ответственности. Я считаю это свинством», — сказал ведущий.

Напомним — вечеринке в московском клубе «Мутабор», организатором которой выступила Ивлеева, прошла осенью 2023 года. Она привлекла к себе внимание СМИ и общественников, а многие звездные посетители мероприятия впоследствии имели проблемы с выступлениями.

Ранее мы писали о том, что с критикой на Ивлееву обрушился Филипп Киркоров.