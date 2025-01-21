Клуб Mutabor, где прошла «голая» вечеринка Ивлеевой, сообщил о закрытии

Московский техно-клуб Arma (бывший Mutabor) объявил о закрытии. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале заведения.

Как рассказали представители Arma, площадка будет закрыта с апреля 2025 года. В настоящий момент известно о двух заключительных мероприятиях, которые планируется провести в клубе. Команда заведения уточнила, что собирается продолжить организацию мероприятий, но уже на сторонних площадках.

В ночь с 20 на 21 декабря 2023 года в клубе Mutabor прошла «голая» вечеринка Анастасии Ивлеевой, которая вызвала дискуссии в СМИ и социальных сетях. Через 2,5 месяца после скандального мероприятия пространство сменило название на Arma.

В минувшем году в клубе неоднократно проходили рейды полиции в рамках «борьбы с ЛГБТ-пропагандой»* («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

Ранее мы писали, что цена на особняк Анастасии Ивлеевой в Подмосковье упала до 120 млн после дебоша сталкера.

Также сообщалось, что Анастасия Ивлеева может вернуться к съемкам сериала «Монастырь 2».