Курбана Омарова заметили в роддоме после слухов о беременности его жены. Об этом сообщает Telegram-канал Admin.Anshlak.

Один из подписчиков анонимного Telegram-канала прислал фотографию мужчины, похожего на бывшего мужа Ксении Бородиной Курбана Омарова. Судя по кадрам, блогер находится в некой клинике. Как утверждает автор снимка, он встретил Омарова в элитном роддоме Лапино.

«В Лапино встретили Курбана с его новой девушкой, они уже знают пол ребенка», — написал автор фото.

Напомним, до этого о беременности молодой жены Курбана Омарова лишь ходили слухи. Супруги не подтверждали и не опровергали их. При этом Валерия тщательно скрывала живот на последних снимках.

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