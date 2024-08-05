Нереальные перепады настроения: Мария Погребняк призналась, что тяжело переносит четвертую беременность

Блогер Мария Погребняк в скоро времени станет мамой в четвертый раз. По словам знаменитости, ей приходится непросто — из-за того, что гормоны скачут, состояние постоянно меняется.

Погребняк поделилась в социальных сетях тем, что у нее наблюдаются «нереальные перепады настроения». В связи с этим сложности возникают как у самой Марии, так и у ее близких. Погребняк поблагодарила свою вторую половинку за терпение, которое та демонстрирует на последних неделях беременности.

«Всю беременность они играют со мной в странные игры, вызывая нереальные перепады настроения. Я благодарю от всего сердца своего любимого человека за безграничное терпение, понимание и прощение. Иногда я бы сама себя не вынесла!» — заявила Погребняк.

Также блогер пожаловалась на физическое состояние. Больше всего ее беспокоят боли в ногах из-за увеличившегося веса.

Ранее Погребняк заявила, что потратила на роддом 280 тысяч рублей. Она будет рожать четвертого ребенка в Москве.