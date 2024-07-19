Победительница детского «Евровидения» из России Мария Толмачева родила дочь

Певица, ставшая известной после победы в детском «Евровидении», Мария Толмачева впервые стала мамой. У нее родилась девочка. Об этом сообщает mk.ru.

Близкий друг артистки Саша Попов признался, что все прошло хорошо, несмотря на волнение членов семьи. Роды проходили в родном городе певицы Курске.

«Девочка родилась ростом 54 сантиметра и весом 3 килограмма и 400 граммов. Мама и малышка чувствуют себя хорошо», — поделился Попов.

Имя дочери Толмачевой пока неизвестно. Вероятно, подробности мама раскроет лично после выписки из роддома.

Напомним, что о беременности Марии стало известно только в июне. Долгое время она скрывала свое положение от общественности, но примерно за месяц до родов решила опубликовать в блоге снимок с округлившимся животом.

Отцом девочки является муж Толмачевой Сергей, свадьбу с которым она сыграла в 2023 году в Курске. На торжестве присутствовали многие отечественные звезды, а некоторые, кто не смог приехать, отправили молодоженам поздравления.

Ранее беременность жены рассекретил отец девочки-вундеркинда Алисы Тепляковой. Евгений рассказал, что станет отцом в девятый раз.