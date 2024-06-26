Курбан Омаров встретился с дочерью от Ксении Бородиной после публичных обвинений. Бизнесмен показал кадры с Теоной в Telegram-канале.

Ксения Бородина неоднократно обвиняла Омарова в неуплате алиментов и отсутствии интереса к дочке. После публичных обвинений Курбан встретится с Теоной и отвел ее в парк аттракционов. Отец и дочь прокатились на американских горках.

Курбан опубликовал фото наследницы, лаконично написав: «Лето, детство, каникулы».

На данный момент Бородина никак не комментировала встречу бывшего избранника с дочкой.

Ранее телеведущая Ксения Бородина заявила, что Омаров изменял ей с нынешней женой Валерией. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что актер Константин Соловьев собирается жениться в августе на молодой невесте.