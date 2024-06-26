«Столько подводных камней»: Константин Соловьев рассказал, когда женится на молодой невесте

Разорвавший меньше года назад отношения с третьей женой актер Константин Соловьев снова планирует вступить в брак. Звезда сериалов встречается с поклонницей, которая младше него на 19 лет.

К Валентине Карчевской 50-летний актер подошел, чтобы познакомиться. И уже через несколько месяцев сделал ей предложение руки и сердца.

«Когда пройдет свадьба? Думаю, мы в августе все сделаем, потому что сейчас приедет Валя с детьми, надо наладить быт, все устаканить. Оказывается, столько подводных камней», — сказал звезда «Литейного» в эфире шоу «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия 1».

У избранницы Соловьева есть сын и дочь — актер пока только общался с ними по телефону. Дети настроены к артисту положительно, а он их уже считает своими. Константин надеется, что у него с супругой появятся общие наследники, добавив, что его дочери также нормально относятся к Валентине, у них не возникает ревности.

Он признался, что не общается с бывшей женой: Анастасия живет своей жизнью. Артист рад, что все так сложилось: Соловьев снял квартиру неподалеку от места, где находятся его дочери, чтобы они почаще навещали отца.

«Девочка захотела свободы и хотела, чтобы я не мешал», — сказал он.

В мае 2024 года актер Константин Соловьев заявил, что готовится к четвертой свадьбе с поклонницей. Примечательно, что в конце 2023 года артист расстался с третьей женой, подарившей ему двух дочерей. Звезда намекнул, что браку пришел конец из-за предательства. Также у артиста есть двое сыновей от первой супруги, с которыми он не общается.