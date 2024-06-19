Ксения Бородина рассказала, что Курбан Омаров изменял ей с нынешней женой

Телеведущая и блогер Ксения Бородина заявила, что предприниматель Курбан Омаров изменял ей со своей нынешней супругой Валерией. Об этом она рассказала в своем микроблоге.

Один из подписчиков звезды решил узнать, познакомилась ли дочь Бородиной и Омарова с новой избранницей своего отца. Телеведущая призналась, что спрашивала мнение наследницы, однако та заверила, что у нее нет «дикого желания» общаться. Блогер уточнила, что ее бывший муж редко встречается с дочерью, вследствие чего было бы лучше, если бы они проводили время наедине.

«И те крошки дней, когда есть возможность им побыть вдвоем, пусть они наслаждаются друг другом и им никто не мешает», — поделилась артистка.

Телеведущая также уточнила, что, когда они с бизнесменом находились в браке, он закрутил роман с Валерией.

«Я бы хотела на вас посмотреть, на вас, таких умных советчиков. Когда юная мадам спокойно спит с мужиком, у которого семья публичная, а потом ходит на встречи с ребенком. Моему ребенку от этих встреч какие плюсы?», — резюмировала Бородина.

Ранее Ксения Бородина призвала Ольгу Бузову не изображать «бедную овечку» в конфликте с Николаем Басковым.