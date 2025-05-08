Купившая элитное жилье Дана Борисова задолжала ФНС крупную сумму

Телеведущая Дана Борисова задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) 120 тысяч рублей. Долг появился из-за имущества. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, это не помешало знаменитости приобрести элитное жилье в Москве. В прошлом году с телеведущей через суд взыскали долги за коммунальные услуги и микрозаймы. Как оказалось, у нее есть новый долг, связанный с имуществом. Она должна ФНС 121 тысячу рублей.

Отмечается, что у Борисовой есть квартира на Рязанском проспекте, дача в Щапово и квартира в элитном ЖК с видом на Москву-реку. Журналисты обратились за комментарием к звезде, но она не стала высказываться о долгах.

Ранее мы писали о том, что жена Петросяна прокомментировала новости о долгах мужа перед ФНС.

Также стало известно, что Татьяне Брухуновой выставили внушительный счет за жилищно-коммунальные услуги в размере 125,7 тыс. рублей. У самого Петросяна также обнаружились долги по налогам в 1 221 987 рублей.